2019-09-30T11:09:10+03:00
Общество

В Омске инструктора автошколы будут судить за взятку

Он предлагал ученикам купить экзамен
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водителя автошколы будут судить за взяткуВ Омске водителя автошколы будут судить за взяткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инструктор автошколы «Штурман» после окончания обучения предложил двум своим ученикам заплатить за успешную сдачу экзамена. Мужчина обещал «договориться» и выдать ученикам права всего за 15 тысяч рублей. Однако начинающие автомобилисты оказались честными и после такого предложения прямиком направились в полицию.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, под контролем правоохранителей ученики автошколы передали инструктору 30 тысяч рублей. После этого его задержали и завели на него уголовное дело по статье «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег за совершение действий в интересах дающего».

Инструктор полностью признал свою вину, теперь его будут судить. Мужчине грозит крупный штраф, а также тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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