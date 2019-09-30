2019-09-30T10:09:22+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске потеплеет до +18

Синоптики прогнозируют солнечную погоду без дождей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске октябрь начнется с потепления до +18В Омске октябрь начнется с потепления до +18Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На минувших выходных в Омске заметно похолодало и даже выпал первый снег. Этой ночью в городе столбик термометра опустился до -1 градуса, а в северных районах было и того меньше. Однако прихода зимы пока ждать не стоит – с началом октября в наш регион придет потепление.

По прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже завтра, 1 октября, температура воздуха днем поднимется до +13 градусов, однако ожидается небольшой дождь. В среду, 2 октября, осадков уже не будет, а температура повысится до +15 градусов.

Согласно долгосрочным прогнозам открытых интернет-источников, к выходным в городе потеплеет и вовсе до +18 градусов. Также ожидается теплая, солнечная и безветренная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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