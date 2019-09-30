Омская пенсионерка откупила сына от тюрьмы за 123 тысячи

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-30T09:02:28+03:00

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Пожилой пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил ей, что с ее внуком случилась беда – он насмерть сбил человека. 78-летней женщине предложили откупить сына от тюрьмы за 300 тысяч рублей. Однако у нее нашлось лишь 123 тысячи рублей.

- Незнакомец согласился и сказал, что за деньгами приедут в самом скором времени. Вскоре к женщине действительно приехал мужчина, который забрал приготовленную сумму. После его ухода потерпевшая позвонила сыну, и оказалось, что у мужчины все в порядке, а она попалась на уловку мошенников, - сообщили в полиции.

В полиции уже установили, что мошенник звонил пенсионерке из Ханты-Мансийского округа, но его пока не нашли. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание для преступников по этой статье составляет 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU