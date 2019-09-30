СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-30T08:07:18+03:00

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Видео с моментом столкновения выложил в социальные сети очевидец аварии. Все произошло на проспекте Королева в городке Нефтяников. Там водитель на машине марки «Лада» выезжал с соседней улицы, но в какой-то момент сильно разогнался, а потом на мокрой дороге не успел затормозить. Машины стояли на светофоре в ожидании разрешающего сигнала, в конце вереницы машин стоял автомобиль «Яндекс.Такси». В него и влетала «Лада» на большой скорости.

Водителей еще вчера из-за неблагоприятных погодных условий призывали быть внимательными на дороге. За последние сутки в Омске прошел дождь и снег, а также сильно похолодало, поэтому на многих магистралях города достаточно скользко. Именно это, а также невнимательность водителей становится причиной аварий на дорогах.

В Омске на видео попал момент столкновения с Яндекс.Такси .

ИСТОЧНИК KP.RU