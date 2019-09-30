У омичей за долги отобрали 173 квартиры

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-30T07:24:31+03:00

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Судебные приставы отчитались о должниках за 2019 года. Оказалось, что у омичей, не плативших по долгам отобрали имущества на 1,25 миллиарда рублей. В это имущество входила недвижимость, оборудование и транспортные средства.

- Так, с начала года обращено взыскание на заложенное – как движимое, так и недвижимое – имущество жителей Омской области на сумму свыше 650 млн. рублей в рамках 287 исполнительных производств. Из них в 173 случаях производился арест квартир по решению суда в счет погашения долгов перед банками. Общая стоимость квартир превысила 240 млн. рублей, - сообщили в УФССП России по Омской области.

Всего приставы за год насчитали 6826 исполнительных производств с конфискацией имущества. В среднем, арест имущества применяется в отношении каждого 76 должника. Арестованное имущество продается на аукционе, а деньги с продажи идут в счет погашения долга. Также если стоимость имущества не превышает 30 тысяч рублей, то собственник может продать его сам, а деньги выплатить в качестве долга.

ИСТОЧНИК KP.RU