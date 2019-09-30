2019-09-30T05:24:49+03:00
Происшествия

В Омске насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу

Все произошло на улице 20 лет РККА
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогуВ Омске насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась накануне днем, около двенадцати часов. ДТП произошло на улице 20 лет РККА. 23-летний молодой человек ехал по улице со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении улицы Куйбышева на своей машине марки «Хонда». В районе дома №9 ему прямо под колеса бросился мужчина - он хотел перебежать дорогу в неположенном месте, но не рассчитал своих сил или не увидел приближающуюся машину.

- В результате ДТП мужчина (личность устанавливается) скончался до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - уточнили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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