2019-09-30T05:21:31+03:00
Общество

В Омске снова орудуют нелюди, раскидывающие яд для бездомных животных

Куски еды с отравой заметили на Московке
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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В Омске снова активизировались догхантеры. Вероятно, психически нездоровые люди раскидывают отравленную еду на окраине города.

Московка, как старая так и новая. Начали раскидывать отраву. Куски колбасы и хлеба, внутри белые таблетки! Возможно это «акция» не только у меня на районе, – такое сообщение распространили накануне во всех крупных омских пабликах в соцсетях.

Владельцев собак просят быть предельно внимательными и выводить своих питомцев на прогулку в наморднике и на поводке.

Гораздо печальнее участь бродячих собак и кошек. Им просто не выжить без человека, поэтому они вынуждены подбирать на улицах любую найденную еду. Кроме того, отраву могут съесть дети, которым любопытно будет проверить на вкус необычные таблетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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