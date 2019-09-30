В Омске снова орудуют нелюди, раскидывающие яд для бездомных животных
В Омске снова активизировались догхантеры. Вероятно, психически нездоровые люди раскидывают отравленную еду на окраине города.
– Московка, как старая так и новая. Начали раскидывать отраву. Куски колбасы и хлеба, внутри белые таблетки! Возможно это «акция» не только у меня на районе, – такое сообщение распространили накануне во всех крупных омских пабликах в соцсетях.
Владельцев собак просят быть предельно внимательными и выводить своих питомцев на прогулку в наморднике и на поводке.
Гораздо печальнее участь бродячих собак и кошек. Им просто не выжить без человека, поэтому они вынуждены подбирать на улицах любую найденную еду. Кроме того, отраву могут съесть дети, которым любопытно будет проверить на вкус необычные таблетки.
ИСТОЧНИК KP.RU