2019-09-29T16:05:33+03:00
Происшествия

В Омске рядом со школой нашли труп мужчины

Ему стало плохо с сердцем
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске рядом со школой нашли труп мужчиныВ Омске рядом со школой нашли труп мужчиныФото: vk.com
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В социальных сетях жители поселка Лукьяновка написали, что между садиком и школой там нашли труп мужчины.

- Лукьяновка. Между садиком и школой № 95. У пострадавшего топор в животе был, - рассказал омич.

Однако позже стало известно, что мужчину топором никто не убивал, а умер он потому что ему стало плохо с сердцем.

- Информация об обнаружении тела мужчины около школы в Советском округе с признаками насильственной смерти не соответствует действительности. В пос. Лукьяновка действительно найдено тело мужчины 1949 г.р. без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, - сообщили «Комсомолке» в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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