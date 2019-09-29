В Омске рядом со школой нашли труп мужчины
В социальных сетях жители поселка Лукьяновка написали, что между садиком и школой там нашли труп мужчины.
- Лукьяновка. Между садиком и школой № 95. У пострадавшего топор в животе был, - рассказал омич.
Однако позже стало известно, что мужчину топором никто не убивал, а умер он потому что ему стало плохо с сердцем.
- Информация об обнаружении тела мужчины около школы в Советском округе с признаками насильственной смерти не соответствует действительности. В пос. Лукьяновка действительно найдено тело мужчины 1949 г.р. без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, - сообщили «Комсомолке» в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU