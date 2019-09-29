В Омске при столкновении легковушки и маршрутки пострадали трое пассажиров

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-29T15:59:13+03:00

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Авария случилась сегодня днем, около четырех часов на улице Лобкова. 49-летний водитель «Форд-Транзит» двигался со стороны улицы Рождественского в сторону улицы Труда. Он управлял пассажирской маршруткой №703 (МЕГА - ул. 1 мая). Маршрутчик не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковушку «Хонда-Стрим», за рулем которой была 33-летняя женщина.

- В результате ДТП пострадали трое пассажиров: женщина 45-ти лет, 51-летний мужчина и 7-летний мальчик. Они доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в полиции.

Известно, что все пострадавшие – это пассажиры маршрутки. В момент аварии там находилось 5 человек. Причины аварии выясняют сейчас полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU