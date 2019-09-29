2019-09-29T12:09:35+03:00
Общество

Омич, пополняя баланс телефона, стал обладателем 46 тысяч

Теперь его будут судить за кражу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, пополняя баланс телефона, стал обладателем 46 тысячОмич, пополняя баланс телефона, стал обладателем 46 тысячФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Необычная кража денег произошла в городе Калачинск в Омской области. Там 45-летний мужчина накануне подошел к автомату, в котором можно пополнить баланс телефона или электронного кошелька. Когда он стал вносить деньги, то заметил - корпус мультикассы не закрыт до конца. Чтобы не привлекать внимания омич ушел и вернулся только ночью, тогда он смог достать из мультикассы 46 тысяч 600 рублей.

- Сообщение о хищении поступило в дежурную часть полиции от арендатора устройства. Взлом мужчина заметил, когда производил плановое техническое обслуживание, - рассказали в полиции.

Воришку удалось найти практически сразу. Ранее судимого омича вычислили по слишком активным покупкам в разных торговых точках города - омич спешил как можно быстрее потратить деньги. Сейчас на него завели уголовное дело, ему грозит тюремный срок за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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