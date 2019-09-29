2019-09-29T08:55:37+03:00
Общество

Омских водителей предупредили о мокром дожде и снеге на дороге

Омичей просят соблюдать скоростной режим
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омских водителей предупредили о мокром дожде и снеге на дорогеОмских водителей предупредили о мокром дожде и снеге на дорогеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Омскую область сегодня пришла настоящая зима, а погода резко испортилась. Синоптики прогнозируют во всех районах области и в Омске осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая погода у нас продержится ближайшие сутки. В связи с неблагоприятными погодными условиями, омских водителей просят быть внимательнее на дороге.

- Водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и правила маневрирования. Пешеходам, в свою очередь, необходимо обеспечить себя световозращающими элементами, чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток, - напомнили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24