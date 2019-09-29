Омских водителей предупредили о мокром дожде и снеге на дороге

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-29T08:55:37+03:00

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В Омскую область сегодня пришла настоящая зима, а погода резко испортилась. Синоптики прогнозируют во всех районах области и в Омске осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая погода у нас продержится ближайшие сутки. В связи с неблагоприятными погодными условиями, омских водителей просят быть внимательнее на дороге.

- Водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и правила маневрирования. Пешеходам, в свою очередь, необходимо обеспечить себя световозращающими элементами, чтобы быть заметнее на дороге в темное время суток, - напомнили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU