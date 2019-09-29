Омич на переходе сбил 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-29T08:34:58+03:00

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Авария случилась накануне вечером. Все произошло в Центральном округе Омска на улице Челюскинцев. По улице ехал 27-летний мужчина на своей машине марки «Лада Гранта» в районе дома № 92 он не снизил скорость перед регулируемым пешеходным переходом. Там в этот момент шел мальчик, которого омич на отечественной машине сбил.

- В результате ДТП 9-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение . По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Пока неизвестно, на какой цвет светофора ехал водитель и переходил дорогу ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU