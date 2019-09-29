Омич жестоко избил врача, приехавшего ему на помощь

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-29T07:27:59+03:00

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Все произошло в подъезде дома на улице Яковлева. Кто-то из жильцов дома вызвал скорую, увидев на площадке первого этажа мужчину без сознания. Приехавшие медики увидели, что мужчина сильно пьян и привели его в чувства. Однако это сильно не понравилось омичу, и он набросился на медиков с кулаками.

- Он встал на ноги и нанес множественные удары кулаками по голове и телу фельдшеру. После чего поднялся по лестнице на второй этаж. Медики вызвали на место происшествия стражей порядка. Полицейские установили личность нападавшего, им оказался ранее судимый за убийство житель Центрального округа, 1985 года рождения, - рассказали в полиции.

Омич так сильно избил фельдшера, что тот получил сотрясение мозга и множественные кровоподтеки головы и рук. На мужчину завели уголовное дело по статье«Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Сейчас дело направили в суд, буйному пациенту грозит 2 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU