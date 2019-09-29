В Омске выпал первый снег

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-29T07:10:29+03:00

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В Омске сегодня, 29 сентября, жители города впервые увидели снежинки в воздухе. В социальных сетях омичи поделились фотографиями из разных частей города. Где-то омичи увидели только маленькие снежинки в воздухе, а где-то с неба сыпались огромные хлопья. В основном, о зимних осадках сообщили жители городка Нефтяников. В нескольких районах города снегом даже припорошило траву.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Омске и области будет только холодать. Сегодня, 29 сентября, синоптики обещают от 0 до +4 градусов, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и сильный ветер. Ночью ожидается от 0 до -1 градуса. В понедельник, 30 сентября, днем прогнозируют всего 7 градусов тепла. После синоптики обещают потепление, поэтому весь выпавший снег растает.

ИСТОЧНИК KP.RU