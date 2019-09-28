2019-09-28T16:30:35+03:00
Общество

Пропала 15-летняя девочка, направлявшаяся на электричке из Омска

Она должна была приехать вчера вечером, но дома ее так и не дождались
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskgolosФото: vk.com/omskgolos
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Родные 15-летней жительницы деревни Большая Роща Марьяновского района бьют тревогу. Девушка должна была приехать из города накануне вечером, но дома так и не появилась. Семья до сих пор не знает, где она находится.

– Пропала девочка! Вчера, 27 сентября, примерно в 8 часов вечера, должна была приехать на электричке из Омска, но дома так и не появилась. Учится в селе Боголюбовка, – говорится в сообщении, размещенном в паблике «Голос Омска».

Приметы пропавшей: рост 175 см, волосы русые. Была одета в черную кожаную куртку и черные спортивные штаны. С собой взяла черный рюкзак с изображением белого котика.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить в полицию – 02.

Фото: vk.com/omskgolos

Фото: vk.com/omskgolos

ИСТОЧНИК KP.RU

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