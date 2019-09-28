Пропала 15-летняя девочка, направлявшаяся на электричке из Омска
Родные 15-летней жительницы деревни Большая Роща Марьяновского района бьют тревогу. Девушка должна была приехать из города накануне вечером, но дома так и не появилась. Семья до сих пор не знает, где она находится.
– Пропала девочка! Вчера, 27 сентября, примерно в 8 часов вечера, должна была приехать на электричке из Омска, но дома так и не появилась. Учится в селе Боголюбовка, – говорится в сообщении, размещенном в паблике «Голос Омска».
Приметы пропавшей: рост 175 см, волосы русые. Была одета в черную кожаную куртку и черные спортивные штаны. С собой взяла черный рюкзак с изображением белого котика.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить в полицию – 02.
Фото: vk.com/omskgolos
ИСТОЧНИК KP.RU