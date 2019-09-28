2019-09-28T11:18:34+03:00
Общество

Из-за нерадивых подрядчиков жильцы дома на окраине Омска будут мерзнуть до середины октября

Систему отопления там почему-то начали менять только с наступлением холодов
Анна МИКУЛА
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Фото: onf.ruФото: onf.ru
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Практически в чрезвычайной ситуации оказались жильцы дома на улице Комбикормовый завод, 3. Впервые за долгие годы в этой видавшей виды многоэтажке начали делать капремонт. Но по необъяснимой причине батареи и трубы срезали как раз с наступлением холодов. Когда систему отопления приведут в порядок, пока неясно.

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

За срыв сроков ремонта региональный фонд капремонта принял решение оштрафовать недобросовестную компанию-подрядчика, зарегистрированную в Санкт-Петербурге.

– Представители подрядной организации заверили омских чиновников, что основные работы будут завершены до 1 октября, – сообщили в областном отделении ОНФ. – Однако даже если ремонтники теперь уложатся в срок, тепло в дом придет только после официальной приемки работ. А значит, людям придется мерзнуть в квартирах как минимум до середины октября: по прогнозам синоптиков, этот месяц в Омской области будет холодным.

По мнению общественников, подобной ситуации можно было бы избежать, запретив подрядчикам привлекать на выполнение всего комплекса работ и услуг субподрядные организации. Это создает риск появления фирм-однодневок, функционирующих лишь в качестве финансового посредника. Что может привести не только к необоснованному увеличению стоимости, но и к уходу от ответственности в части гарантийных обязательств.

– Мы видим, что необходимо привлекать обслуживающую организацию для контроля актов скрытых работ и как минимум знакомить компанию с тем перечнем работ, которые будут проводиться, – сообщил член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Омской области Юрий Федотов.

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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