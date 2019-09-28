Омич пожаловался на дорожников, разбившим его машину
По словам мужчины, в стекло его авто отлетел камень от газонокосилки
Фото: vk.com/aomsk
Изменить размер текста:
Омский водитель пожаловался в соцсетях на дорожников, косивших траву на газоне вдоль проезжей части и повредивших его авто.
– Опасайтесь сотрудников ДЭУ, подстригающих травку на обочинах, – рассказывает автор поста. – Вылетают камни. ДПС от меня открестилась, пришлось ждать участкового. Сам же виновник удалился в закат, отказавшись представиться. Ну и знаки выставили после того, как разбили стекло.
Фото: vk.com/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU