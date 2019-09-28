2019-09-28T10:27:38+03:00
Происшествия

Омич пожаловался на дорожников, разбившим его машину

По словам мужчины, в стекло его авто отлетел камень от газонокосилки
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Омский водитель пожаловался в соцсетях на дорожников, косивших траву на газоне вдоль проезжей части и повредивших его авто.

– Опасайтесь сотрудников ДЭУ, подстригающих травку на обочинах, – рассказывает автор поста. – Вылетают камни. ДПС от меня открестилась, пришлось ждать участкового. Сам же виновник удалился в закат, отказавшись представиться. Ну и знаки выставили после того, как разбили стекло.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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