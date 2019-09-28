В Омске коммунальщики зачем-то спилили две большие лиственницы

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-28T10:11:17+03:00

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Жильцы дома на улице Карбышева, 27 гордились двумя красивыми лиственницами, которые высадили в своем дворе много лет назад. Но теперь они смогут любоваться лишь пнями – взрослые деревья зачем-то спилили.

– Сегодня были спилены две лиственницы, – негодуют в соцсетях омичи. – Якобы они гниют изнутри. Жильцы были неприятно удивлены. Деревья могли прожить еще не один десяток лет.

ИСТОЧНИК KP.RU