На трассе в Омской области заметили медведя

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-28T09:59:09+03:00

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Незапланированное знакомство с дикой природой произошло у местных жителей, ехавших по трассе в Омской области. Сначала люди заметили впереди большую черную точку, стремительно двигавшуюся по дороге. Присмотревшись, они убедились: впереди как ни у чем не бывало бежит бурый медведь.

Водитель предусмотрительно не стал нагонять косолапого и следовал за ним на почтительном расстоянии. Мишка пробежал еще сотню метров по асфальту и скрылся от любопытных глаз в лесную чащу.

Записью необычного происшествия очевидцы поделились с «Новым Омском».

ИСТОЧНИК KP.RU