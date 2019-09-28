На трассе в Омской области заметили медведя
Косолапый бежал по дороге в Муромцево
Фото: скриншот с видео
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Незапланированное знакомство с дикой природой произошло у местных жителей, ехавших по трассе в Омской области. Сначала люди заметили впереди большую черную точку, стремительно двигавшуюся по дороге. Присмотревшись, они убедились: впереди как ни у чем не бывало бежит бурый медведь.
Водитель предусмотрительно не стал нагонять косолапого и следовал за ним на почтительном расстоянии. Мишка пробежал еще сотню метров по асфальту и скрылся от любопытных глаз в лесную чащу.
Записью необычного происшествия очевидцы поделились с «Новым Омском».
ИСТОЧНИК KP.RU