На омича, устроившего смертельное ДТП на встречке, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-27T12:48:39+03:00

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Страшная авария случилась в ночное время на улице Демьяна Бедного. ДТП произошло еще 17 сентября, тогда на пересечении улицы Демьяна Бедного с улицей 3-я Чередовая столкнулись машина марки «Isuzu Axiom» и автомобиль «Subaru Forester». Судя по фотографиям с места аварии, удар был такой силы, что машины превратились в груду металлолома.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, после выяснения всех обстоятельств произошедшего, виновником аварии стал 46-летний омич на машине «Isuzu Axiom». Он по какой-то причине выехал на встречную полосу и столкнулся там с иномаркой, за рулем которой была 36-летняя женщина. Она в аварии погибла на месте.

Виновника ДТП увезли в больницу с серьезными травмами, сейчас на него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU