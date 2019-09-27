2019-09-27T11:38:43+03:00
Общество

Омич напал на полицейского на вокзале в Тюмени

Мужчина был в городе проездом
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич напал на полицейского на вокзале в ТюмениОмич напал на полицейского на вокзале в ТюмениФото: пресс-служба администрации города Омска
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32-летнего омича, устроившего дебош на вокзале в Тюмени, осудили. Мужчина в Тюмени был проездом, во время стоянки поезда он вышел из поезда на прогулку, при этом омич был сильно пьян. На перроне он совершил мелкое хулиганство, за что проводники отказывались пускать его в поезд и вызвали полицию.

- В связи с нарушением общественного порядка к подсудимому подошли сотрудники транспортной полиции, но, не желая быть задержанным, подсудимый оказал сопротивление, нанеся полицейскому один удар по лицу, - сообщили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

После драки омича высадили из поезда и доставили в отделение полиции. На него завели уголовное дело, которое вскоре передали в суд. В суде омича пожалели и назначили ему всего 10 тысяч рублей штрафа. Такой мягкий приговор суд вынес из-за того, что омич признался и раскаялся в содеянном, а также потому что у него есть маленький ребенок, которого ему нужно содержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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