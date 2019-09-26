В Омске высадят более 16 тысяч кустарников и 390 деревьев

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-26T13:40:56+03:00

Озеленять будут не только центр, но и отдаленные улицы города

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Осень – лучшее время, чтобы высаживать деревья. Именно поэтому город начали активно озеленять, и, судя по количеству новых растений, уже в следующем году дышать в Омске станет немного легче. Каждый день появляется от 7 до 10 крупномеров.

За месяц по улицам Конева, Маяковского, Заозерной, Иртышской Набережной, Думской, Кирова, Лизы Чайкиной, 15-й Рабочей, Красном Пути, Ленинградской площади, в сквере Павлика Морозова, в 10-м микрорайоне и сквере по набережной реки Оми высадят 390 саженцев деревьев и 16,4 тысячи кустарников. Растения выбрали самые разнообразные: это ива ломкая, ель обыкновенная, липа мелколистная, яблоня, рябина, тополь пирамидальный, клен остролистный, лох серебристый, барбарис, сирень обыкновенная, кизильник блестящий, снежноягодник белый, калина обыкновенная, а также спирея японская.

– Основные места посадки кустарника в этом году – это улицы Конева и Иртышская Набережная. Здесь планируется высадить 12 тысяч кустов. В основном, это кизильник блестящий, барбарис, сирень и спирея японская, – рассказал заместитель директора по зеленому хозяйству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев. – Такое количество не высаживали очень давно. Процесс посадки будет продолжаться около 2-3 недель.

Параллельно планируют высадить около 400 деревьев с открытой корневой системой. В основном, это подсадка вместо поврежденных или погибших деревьев в городских скверах, вдоль автомобильных дорог, замена деревьев, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU