Для Омска закупят еще 65 новых автобусов
Об этом во время своего бюджетного послания рассказал губернатор
Год назад для города купили 220 новых автобусов, в в 2019-м ни одного.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Сегодня, 26 сентября, губернатор Александр Бурков выступил с бюджетным посланием региональному Заксобранию. В частности он затронул тему общественного транспорта.
– В 2020 году мэрия Омска закупит еще 65 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом в ходе бюджетного послания заявил губернатор Александр Бурков, – сообщает «Омск-информ». – Кроме того, частные перевозчики намерены купить еще 50 таких автобусов. Также будут запущены новые газовые станции.
Год назад для города купили 220 новых автобусов, в в 2019-м ни одного.
ИСТОЧНИК KP.RU