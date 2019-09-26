Для Омска закупят еще 65 новых автобусов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-26T10:32:48+03:00

Год назад для города купили 220 новых автобусов, в в 2019-м ни одного. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Об этом во время своего бюджетного послания рассказал губернатор

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Сегодня, 26 сентября, губернатор Александр Бурков выступил с бюджетным посланием региональному Заксобранию. В частности он затронул тему общественного транспорта.

– В 2020 году мэрия Омска закупит еще 65 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом в ходе бюджетного послания заявил губернатор Александр Бурков, – сообщает «Омск-информ». – Кроме того, частные перевозчики намерены купить еще 50 таких автобусов. Также будут запущены новые газовые станции.

Год назад для города купили 220 новых автобусов, в в 2019-м ни одного.

ИСТОЧНИК KP.RU