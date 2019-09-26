В Омске школьника сбила машина – момент попал на видео

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-26T10:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Видеозапись с регистратора омичи выложили в социальные сети. Авария произошла прямо на пешеходном переходе на улице Ленина. На видео можно заметить толпу школьников, которые стояли на пересечении улиц Ленина и Чкалова. Несмотря на то, что для пешеходов горел «красный», а для машин «зеленый» двое школьников решились перебежать дорогу.

На одной полосе один из водителей пропустил школьников, и после этого они решили побежать. Один из подростков угодил прямо под колеса красной машины. После удара его подкинуло, и он отлетел на несколько метров. Сам встать школьник не смог, по всей видимости, он получил серьезные травмы.

Очевидно, что в данной аварии полностью виноват школьник, который вместо того, чтобы подождать несколько минут, решил перебежать дорогу на «красный».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/734266" frameborder="0"></iframe> В Омске школьника сбила машина.

ИСТОЧНИК KP.RU