Омич купил «жене» сертификат в салоне красоты и расплатился фальшивкой

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-26T07:52:29+03:00

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Омские аферисты придумали новый способ мошенничестве. Об одном из таких случаев в соцсетях рассказала сотрудница салона красоты.

– Пришел в студию со словами, что поругался с женой и ему срочно нужно загладить вину. Купил сертификат на услуги на 500 рублей и подсунул администратору поддельные две тысячи, получил сдачу 1500 рублей и скрылся, – рассказала девушка. – Как уже выяснилось, есть еще пострадавшие от его действий! Все конечно зафиксировано на камеру, но пока он не найден. Будьте внимательны, у него фальшивые купюры 2000 рублей! Ищем пострадавших от его действий и, конечно, же его самого!

Подписчики посоветовали девушке обратиться в полицию, а не в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU