СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-26T06:56:58+03:00

В Омске в аварии в центре пострадал 9-летний мальчик Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Его с травмами увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Авария случилась на пересечении улиц Думская и Пушкина в центре города накануне днем. 23-летний мужчина на своей машине марки «Хендай» ехал по улице Думская в направлении улицы Маршала Жукова. В районе пересечения улицы Пушкина и Думская он врезался в машину марки «Мазда». За рулем иномарки был 31-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, при столкновении машин пострадал 9-летний мальчик. Ребенок находился в машине «Хендай» и во время столкновения получил травмы. Ему вызвали скорую, и приехавшие медики увезли его в больницу.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU