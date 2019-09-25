2019-09-25T14:42:24+03:00
Происшествия

Омич топором разбил голову своей возлюбленной

Ее с открытой раной увезли в больницу [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске полицейские рассказали об очередном бытовом конфликте, который произошел в квартире одной из многоэтажек на окраине города. О конфликте стражи порядка узнали от медиков, к которым поступил вызов от девушки.

Приехав в квартиру, они увидели пьяного молодого человека с пятнами крови на теле. Омич сначала не хотел впускать полицейских, а затем они в другой комнате обнаружили девушку. У омички оказалась разбита голова, а на полу лежал окровавленный топор.

Приехавшие медики оказали девушке первую помощь и увезли ее в больницу. Омичу же пришлось поехать в отделение полиции. Полицейским удалось выяснить, что между мужчиной и женщиной произошла серьезная ссора, в ходе которой омич накинулся на девушку с топором. Мужчине грозит уголовное дело.

Патруль. Семейник с кухонным топориком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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