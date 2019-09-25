2019-09-25T14:22:55+03:00
Общество

Оксана Фадина пообещала омичам не убирать вывеску «Радость» с дома на Маркса

Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: googlemapsФото: googlemaps
Изменить размер текста:

Напомним, в Омске решили навести порядок с вывесками. Сделать это, вероятно, было необходимо, потому что сейчас размеры, яркость и шрифты таких надписей ограничиваются только фантазией владельцев. А их чувство прекрасного, судя по тому, что все видят на улицах города не всегда бесспорно.

Тем не менее под раздачу попал и один из символов центра Омска – знаменитая вывеска «Радость» на здании дворца бракосочетаний на проспекте Маркса. Она не вписывалась в новые рамки, и ее хотели убрать. Но омичам все-таки удалось отстоять «Радость».

– Мы будем ее оформлять, как бесхозяйную, заберем в казну, – успокоила горожан во время открытия теплой остановки мэр Оксана Фадина. – Далее уже с жителями заключим договор на небольшую плату. Это важно, потому что это позволит ее в дальнейшем ремонтировать. Надо посмотреть, насколько сейчас укреплены стойки. Я уже и в Instagram успокаиваю подписчиков: «Радость» наша с нами останется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Моденов: готовность Омского филиала Россети Сибирь к зиме – 90%
Омич топором разбил голову своей возлюбленной
В Омске ищут мужчину, который два назад уехал в больницу и не вернулся
Омич через форточку забрался в квартиру сестры и украл стиральную машину и болгарку
«Авангард» запустил сайт, на котором можно смотреть за строительство новой арены в Омске
В Омске студентка поймала доцента на взятке за экзамен
Для подключения многоквартирных домов к теплу управляющим компаниям следует проявить активность
Tele2 и банк ВТБ запускают нового виртуального оператора связи
В Омске изменят расписание дачные электрички
Агростартапы бизнес-инкубатора Омского ГАУ получили грантовую поддержку на развитие животноводства
26, 27 сентября в Омске пройдёт традиционная выставка «Осень на даче»
Проблема «офисного» синдрома