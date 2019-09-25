Оксана Фадина пообещала омичам не убирать вывеску «Радость» с дома на Маркса

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-25T14:22:55+03:00

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Напомним, в Омске решили навести порядок с вывесками. Сделать это, вероятно, было необходимо, потому что сейчас размеры, яркость и шрифты таких надписей ограничиваются только фантазией владельцев. А их чувство прекрасного, судя по тому, что все видят на улицах города не всегда бесспорно.

Тем не менее под раздачу попал и один из символов центра Омска – знаменитая вывеска «Радость» на здании дворца бракосочетаний на проспекте Маркса. Она не вписывалась в новые рамки, и ее хотели убрать. Но омичам все-таки удалось отстоять «Радость».

– Мы будем ее оформлять, как бесхозяйную, заберем в казну, – успокоила горожан во время открытия теплой остановки мэр Оксана Фадина. – Далее уже с жителями заключим договор на небольшую плату. Это важно, потому что это позволит ее в дальнейшем ремонтировать. Надо посмотреть, насколько сейчас укреплены стойки. Я уже и в Instagram успокаиваю подписчиков: «Радость» наша с нами останется

ИСТОЧНИК KP.RU