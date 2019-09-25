«Она так убедительно говорила, что у меня шарик за ролик зашел»: 81-летняя омичка рассказала, как ее обманули мошенники

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-25T08:02:44+03:00

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Очередная пожилая омичка запуталась во всемирной Сети и не смогла разобраться с новыми технологиями. А сказку про приключения Буратино на поле чудес она, вероятно, не читала...

81-летней пенсионерке позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей банка. Собеседница в ходе разговора выпытала, что у бабушки есть общий сберегательный счет с покойной сестрой. Аферистка сообщила, что необходимо перевести онлайн еще около 27 тысяч рублей, чтобы на счету была круглая сумма – 100 тысяч. Якобы, после этого пенсионерка сможет получить больший процент.

Бабушка перевела названную сумму на указанный женщиной счет, но ни обещанных процентов, ни доступа к нему так и не получила. «Сотрудница банка» просто испарилась.

– Перевели деньги. Она мне сказала: «Все, в 9 часов можете идти в банк и получать». Потом трубку никто не брал, оператор говорит: «Перезвоните позже». Я тогда пошла в банк. И там мне сказали, что такие операции через терминал не делаются... И она так убедительно говорила. Почему-то я вот поверила... Так скажем, шарик за ролик зашел.

Сейчас полицейские устанавливают личность аферистки.

Мошенничество ОП11.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU