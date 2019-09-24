Под Омском водитель сбил пенсионерку и скрылся

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-24T14:46:32+03:00

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Инцидент произошел накануне, 23 сентября, в девятом часу вечера в селе Морозовка Омского района.

В районе дома на улице 60 лет Победы, 1 55-летнюю женщину, шедшую по дороге, сбила машина. При этом водитель даже не остановился, чтобы помочь пострадавшей, а только прибавил газу.

Тем не менее, вскоре подозреваемого удалось задержать. Им оказался 33-летний мужчина на «Ниссан Примере». Как выяснилось, он был пьян.

– В отношении водителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средства на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU