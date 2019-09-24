2019-09-24T12:33:51+03:00
Происшествия

В Омске из-за забытой коробки в автобусе, оцепили район

Ничего опасного там не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за забытой коробки в автобусе, оцепили районВ Омске из-за забытой коробки в автобусе, оцепили районФото: vk.com
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Омичи в районе торгового комплекса «Гулливер» на улице 21-я Амурская заметили машины МЧС, Росгвардии и полиции. На обочине стоял рейсовый автобус, внутри которого никого не было, а вокруг ходили кинологи с собаками. Фото с места событий появилось в социальных сетях. Обеспокоенные горожане сообщили, что всех посетителей торгового комплекса эвакуировали.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городской полиции, стражи порядка выехали к торговому комплексу из-за бесхозной коробки , оставленной кем-то в автобусе. По всей видимости, пассажиры и кондуктор забеспокоились, когда не нашли хозяина, а водитель нашел тревожную кнопку.

- Автобус осмотрели сотрудники полиции, в обнаруженной коробке ничего опасного не нашли, эвакуация не проводилась, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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