В Омске из-за забытой коробки в автобусе, оцепили район

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-24T12:33:51+03:00

Ничего опасного там не нашли

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Омичи в районе торгового комплекса «Гулливер» на улице 21-я Амурская заметили машины МЧС, Росгвардии и полиции. На обочине стоял рейсовый автобус, внутри которого никого не было, а вокруг ходили кинологи с собаками. Фото с места событий появилось в социальных сетях. Обеспокоенные горожане сообщили, что всех посетителей торгового комплекса эвакуировали.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городской полиции, стражи порядка выехали к торговому комплексу из-за бесхозной коробки , оставленной кем-то в автобусе. По всей видимости, пассажиры и кондуктор забеспокоились, когда не нашли хозяина, а водитель нашел тревожную кнопку.

- Автобус осмотрели сотрудники полиции, в обнаруженной коробке ничего опасного не нашли, эвакуация не проводилась, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU