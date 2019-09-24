2019-09-24T12:39:25+03:00
Общество

БЦ «Радуга» собирает средства на инсулиновую помпу для маленькой омички Кристины Ивановой

Этот прибор, упрощающий введение лекарства, кардинально изменит жизнь девочки
Анна МИКУЛА
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Фото: БЦ «Радуга»Фото: БЦ «Радуга»
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Когда все началось, Кристине Ивановой было три года. У малышки внезапно началась сильная жажда, она постоянно просила пить. Это насторожило маму девочки Лидию. Врач подтвердил худшие опасения женщины и поставил ее дочери диагноз – диабет.

Затем был внезапный скачок сахара в крови. «Скорая». И угроза реанимации. К счастью, врачи успели понизить сахар в крови Кристины. Комы удалось избежать. С тех пор жесткий контроль за рационом девочки стал залогом ее жизни. А ежедневные уколы инсулином – неизбежной данностью.

– Перед садиком Кристина завтракает. Тут же колем инсулин, – рассказывает Лидия Иванова. – Потом во время обеда я прихожу к ней в садик и делаю второй укол. Так каждый день. Без этого никак. Сама она уколы ставить пока не умеет.

Из-за скачков сахара в крови Кристину постоянно мучают недомогания и сонливость. Но возможность вернуть ребенку полноценную жизнь вполне реальна. Выход из положения – инсулиновая помпа – портативный приборчик, который сам регулирует уровень сахара в крови.

Но стоит он почти 163 тысячи рублей. Эта сумма слишком велика для семьи девочки. Поэтому благотворительный центр «Радуга» просит у всех неравнодушных людей помощи в сборе средств на спасительное для Кристины оборудование. Узнать, как помочь, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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