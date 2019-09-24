В Омске во время ураганного ветра дерево упало на многоэтажку
Ветки выбили стекла [фото]
В Омске во время ураганного ветра дерево упало на многоэтажкуФото: vk.com
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ЧП случилось сегодняшней ночью во время ураганного ветра. В социальных сетях очевидцы рассказали, что порывом ветра от стоящего рядом с домом дерева отломилась огромная ветка, которая упала прямо на окна жителей многоэтажки. Все произошло в городке Нефтяников на улице 4-я Поселковая.
Как рассказали очевидцы, ветка выбила сразу несколько окон. О пострадавших не сообщается, однако возможно, что осколки могли кого-то поранить. Жильцам дома в таких случаях лучше обращаться в управляющую компанию – там будут решать, за чей счет жильцам будут вставлять окна.
ИСТОЧНИК KP.RU