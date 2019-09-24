2019-09-24T07:37:24+03:00
Общество

В Омске из маршрутки высадили 11-летнего кадета, долго искавшего проездной

Ребенку пришлось бежать домой несколько остановок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из маршрутки высадили 11-летнего кадета, долго искавшего проезднойВ Омске из маршрутки высадили 11-летнего кадета, долго искавшего проезднойФото: vk.com
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11-летний мальчик-кадет сегодня сел в маршрутку № 200 (Бархатовой – Торговый город), однако не сразу смог найти свою транспортную карту. Он долго копался в карманах, а денег у него с собой не оказалось – за это водитель маршрутки буквально выгнал мальчика из микроавтобуса. О случившемся рассказала мама мальчика в социальных сетях.

- Я, как и любая мать, очень возмущена поведением взрослого человека — его, видно, совершенно не волновало то, что на улице холодно и что ребенок все-таки заплатил бы за проезд. Сын пробежал несколько остановок до дома и, вернувшись, обнаружил, что карточка была при нем, но только не в кармане, а в портфеле, - говорит женщина.

Мама мальчика отметила, что ее сын уже достаточно самостоятельный и смог найти выход из ситуации, однако он опоздал в школу и изрядно понервничал. Женщина недоумевает, почему водитель маршрутки выгнал мальчика за медлительность.

В комментариях омичи недоумевают, почему другие люди в маршрутке не заплатили за ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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