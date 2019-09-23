Постоялец омской гостиницы пытался украсть телевизор, спустив его на простынях из окна

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-23T10:18:25+03:00

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Омич с приятелем сняли номер в гостинице на 15-й Рабочей. Поздно вечером приятели вышли на улицу проветриться, и тут их осенила неординарная идея – украсть висевшую на стене из апартаментов плазму. Мужчины даже придумали целый план. Завернули телевизор в плед и по связанным простням спустили из окна на втором этаже. Но тут их на месте застал администратор гостиницы, привлеченный шумом. Испугавшись, подельники бросили украденное и сбежали.

Но на следующий день незадачливого организатора преступления задержали, теперь его будут судить.

– Зампрокурора Октябрьского округа Омска утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – На следующее утро он был задержан сотрудниками полиции, которым дал признательные показания. Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU