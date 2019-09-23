2019-09-23T09:07:19+03:00
Общество

В Омске за 11 краснокнижных осетров будут судить пенсионера

Ему грозит 3 года тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске за 11 краснокнижных осетров будут судить пенсионераВ Омске за 11 краснокнижных осетров будут судить пенсионераФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Пенсионера, рыбачившего на Иртыше, поймали транспортные полицейские. 62-летний омич выловил сразу 11 сибирских осетров и направлялся с ними домой. Пойманный пенсионером осетр относится к особо ценным биологическим ресурсам и занесен в Красную книгу.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, у пенсионера изъяли рыбу, моторную лодку и 75-метровую рыболовную сеть. Ущерб причиненный мужчиной природе составил 110 тысяч рублей.

На рыбака завели уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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