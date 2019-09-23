Синоптики рассказали, какой в Омске будет зима

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-23T08:44:47+03:00

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В Росгидрометцентре России опубликовали вероятный прогноз погоды на предстоящую зиму. Данные в прогнозе представлены с октября по март. Синоптики предупредили, что с вероятностью 67-69% на большей части территории страны температурный фон ожидается выше климатической нормы или около нее – зима в этом году будет теплее, чем раньше.

По прогнозам синоптиков, для большей части зимы температура воздуха будет в пределах нормы. Однако в октябре и в декабре температура ожидается чуть ниже нормы. Однако в марте обещают температуру чуть выше нормы.

Средняя температура октября составит +1,7 градуса, в ноябре -7,5, в декабре -14,4, в январе -17,3, в феврале -16,9, в марте -8,2.

ИСТОЧНИК KP.RU