2019-09-23T08:44:47+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой в Омске будет зима

Температура ожидается в пределах нормы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Синоптики рассказали, какой в Омске будет зимаСиноптики рассказали, какой в Омске будет зимаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Росгидрометцентре России опубликовали вероятный прогноз погоды на предстоящую зиму. Данные в прогнозе представлены с октября по март. Синоптики предупредили, что с вероятностью 67-69% на большей части территории страны температурный фон ожидается выше климатической нормы или около нее – зима в этом году будет теплее, чем раньше.

По прогнозам синоптиков, для большей части зимы температура воздуха будет в пределах нормы. Однако в октябре и в декабре температура ожидается чуть ниже нормы. Однако в марте обещают температуру чуть выше нормы.

Средняя температура октября составит +1,7 градуса, в ноябре -7,5, в декабре -14,4, в январе -17,3, в феврале -16,9, в марте -8,2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» готов к зиме на 100%
Жители двух округов Омска могут остаться на зиму без отопления
Омич, задолжавший 200 тысяч по алиментам, отправился в тюрьму
В Омске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности закрыли молодежный центр «Химик»
Постоялец омской гостиницы пытался украсть телевизор, спустив его на простынях из окна
Омич застрелил в соседа, выглянувшего в окно
Омич застал супругу с любовником и убил соперника
Омичи обнаружили 3-летнего малыша, гулявшего возле дороги без взрослых
Почему болит спина?
Управлением Россельхознадзора по Омской области уничтожено 1,5 центнера опасного мяса
В Омске за 11 краснокнижных осетров будут судить пенсионера
В Омской области обнаружили очаг бешенства
В Омске недалеко от аэропорта появится остановка
«Почта России» прокомментировала инцидент с выброшенными в Омске письмами и квитанциями
В Омске будут судить экс-полицейского за разглашение гостайны
В Омске из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипеде
Омичей возмутили выброшенные почтальоном письма и квитанции
Перестрелка в омском кафе: Трое посетителей с ранениями в больнице
В Омске момент ДТП на виадуке, где постоянно бьются машины, попал на видео