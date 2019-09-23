2019-09-23T09:18:08+03:00
Общество

В Омске недалеко от аэропорта появится остановка

Павильон установят возле здания на улице Транссибирской, 6/1
Анна МИКУЛА
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На новой остановке временно присвоено название «Улица Транссибирская».На новой остановке временно присвоено название «Улица Транссибирская».Фото: Олег ЗОЛОТО
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С понедельника, 23 сентября, в Омске начинает действовать новая остановка общественного транспорта – ее открыли недалеко от аэропорта.

– Новые остановочные пункты расположены по улице Транссибирская вблизи здания 6/1. В связи с завершением обустройства остановок с сегодняшнего дня, 23 сентября 2019 года, они добавлены в схемы проходящих маршрутов, – уточнил заместитель директора департамента транспорта омской мэрии Игорь Кожухов.

На новой остановке, которой временно присвоено название «Улица Транссибирская», будут останавливаться пассажирские автобусы №№ 17, 305.

ИСТОЧНИК KP.RU

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