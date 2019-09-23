2019-09-23T07:21:03+03:00
Происшествия

В Омске из горящей многоэтажки спасли 40 человек

Пожар случился на балконе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из горящей многоэтажки спасли 40 человекВ Омске из горящей многоэтажки спасли 40 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все произошло на улице 6-я Чередовая на окраине Омска. Там загорелся мусор на балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома. Из-за сильного задымления пожарным в масках пришлось выводить 36 взрослых и 4 ребенка. Еще 42 взрослых и 18 детей почувствовали запах дыма до приезда пожарных и вышли на улицу самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из-за чего произошел пожар пока неизвестно, однако в момент пожара никого дома не было. Возможно, всему виной оказался брошенный кем-то сверху окурок. На пожар выезжали 3 машины и 13 спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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