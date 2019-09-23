2019-09-23T05:29:03+03:00
Происшествия

Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипеде

Школьника увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипедеОмич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипедеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась на улице 2-я Молодежная в районе пяти часов вечера накануне. 41-летний водитель на свой маш не марки «Тойота Королла» ехал по двору в районе дома № 37а по ул. 2-я Молодежная.

Внезапно ему прямо под колеса выскочил 8-летний мальчик на велосипеде. Неизвестно, ехал ли водитель с превышением скорости. Мальчик в аварии получил серьезные травмы. Приехавшие медики увезли его в больницу.

- Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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