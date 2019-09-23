Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипеде
Школьника увезли в больницу
Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипедеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась на улице 2-я Молодежная в районе пяти часов вечера накануне. 41-летний водитель на свой маш не марки «Тойота Королла» ехал по двору в районе дома № 37а по ул. 2-я Молодежная.
Внезапно ему прямо под колеса выскочил 8-летний мальчик на велосипеде. Неизвестно, ехал ли водитель с превышением скорости. Мальчик в аварии получил серьезные травмы. Приехавшие медики увезли его в больницу.
- Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU