СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-23T05:29:03+03:00

Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипеде Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Авария случилась на улице 2-я Молодежная в районе пяти часов вечера накануне. 41-летний водитель на свой маш не марки «Тойота Королла» ехал по двору в районе дома № 37а по ул. 2-я Молодежная.

Внезапно ему прямо под колеса выскочил 8-летний мальчик на велосипеде. Неизвестно, ехал ли водитель с превышением скорости. Мальчик в аварии получил серьезные травмы. Приехавшие медики увезли его в больницу.

- Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU