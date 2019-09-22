В Омске момент ДТП на виадуке, где постоянно бьются машины, попал на видео

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-22T11:36:14+03:00

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Очередная авария произошла на многострадальном виадуке по улице Демьяна Бедного. После реконструкции развязки в этом месте машины бьются регулярно. Еще одно столкновение попало на видео регистратора одного из водителей. На кадрах видно, как автомобилист едет по главной дороге. Перед ним через перекресток выворачивает одна машина, следом пытается повторить маневр и "УАЗ". Однако владелец регистратора был уже слишком близко. Машины столкнулись.

Вина водителя "УАЗ" очевидна. Однако пользователи соцсетей упрекнули и владельца регистратора в том, что он мог бы заранее сбросить скорость и избежать аварии.

Добавим, что виадук на улице Демьяна Бедного прославился в Омске еще и тем, что постоянно после аварии на звук столкновения машин выбегали собаки с ближайшего предприятия. Эти моменты попадали на камеры видеонаблюдения и очень забавили омичей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/733503" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП на виадуке в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU