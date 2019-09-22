Следком начал проверку пожара, на котором погибли двое омичей
Трагедия разыгралась в одном из частных домов на окраине Омска. На 5-м Крымском переулке вспыхнуло деревянное жилище. Огонь унес жизни двух человек - 40-летних мужчины и женщины. В следственном комитете начали проверку и рассказали подробности этого пожара.
- По предварительным данным, полученным при осмотре места происшествия, причиной пожара стали неосторожные действия с огнем - курение в состоянии алкогольного опьянения. Еще один мужчина из компании госпитализирован с ожогами, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального следственного комитета.
Детей в доме, к счастью, в момент пожара не было.
ИСТОЧНИК KP.RU