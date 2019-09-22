Следком начал проверку пожара, на котором погибли двое омичей

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-22T09:46:51+03:00

Как обычно всему виной алкоголь

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Трагедия разыгралась в одном из частных домов на окраине Омска. На 5-м Крымском переулке вспыхнуло деревянное жилище. Огонь унес жизни двух человек - 40-летних мужчины и женщины. В следственном комитете начали проверку и рассказали подробности этого пожара.

- По предварительным данным, полученным при осмотре места происшествия, причиной пожара стали неосторожные действия с огнем - курение в состоянии алкогольного опьянения. Еще один мужчина из компании госпитализирован с ожогами, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального следственного комитета.

Детей в доме, к счастью, в момент пожара не было.

ИСТОЧНИК KP.RU