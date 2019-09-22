2019-09-22T06:39:46+03:00
Происшествия

На трассе под Омском сгорела фура

Все случилось на трассе Тюмень - Омск
Станислав МУХИН
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Груз полностью выгорел.Груз полностью выгорел.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Неудачно закончился очередной рейс для одного из дальнобойщиков. На 119 километре трассы Тюмень - Омск неожиданно загорелась фура МАЗ. Пожар начался с кабины. Водитель успел выскочить из грузовика. К моменту приезда МЧС у фуры полностью горела кабина. Пожаром уничтожило всю кабину и моторный отсек МАЗа.

Но могло быть еще хуже. Водитель вез в прицепе груз стоимостью 1 миллион рублей. Пожарным удалось быстро потушить кабину и не допустить возгорания прицепа. Груз дальнобойщика был спасен. Никто не пострадал.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем механизмов и узлов автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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