На трассе под Омском сгорела фура
Неудачно закончился очередной рейс для одного из дальнобойщиков. На 119 километре трассы Тюмень - Омск неожиданно загорелась фура МАЗ. Пожар начался с кабины. Водитель успел выскочить из грузовика. К моменту приезда МЧС у фуры полностью горела кабина. Пожаром уничтожило всю кабину и моторный отсек МАЗа.
Но могло быть еще хуже. Водитель вез в прицепе груз стоимостью 1 миллион рублей. Пожарным удалось быстро потушить кабину и не допустить возгорания прицепа. Груз дальнобойщика был спасен. Никто не пострадал.
- По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем механизмов и узлов автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU