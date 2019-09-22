Полицейские после погони задержали в Называевске браконьеров, убивших косулю

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-22T09:01:33+03:00

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На незаконной охоте поймали омичей. В Называевском районе патруль полицию ночью услышал звуки выстрелов в лесу около села Елизаветинка. Местные участковые поехали на звук. По свету от фар они заметили автомобиль «Нива» и остановили его. В салоне машины патруль нашел уже разделанную тушу косули, карабин, ружье и много патронов. Браконьеров задержали.

- Граждане доставлены в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства, туша животного направлена на биологическую экспертизу, по изъятому оружию назначено криминалистическое исследование, – уточнили подробности «Комсомолке» в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU