2019-09-22T09:01:33+03:00
Общество

Полицейские после погони задержали в Называевске браконьеров, убивших косулю

В салоне их машины патруль нашел разделанную тушу животного
Станислав МУХИН
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Браконьеров задержали ночью.Браконьеров задержали ночью.Фото: ВКонтакте
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На незаконной охоте поймали омичей. В Называевском районе патруль полицию ночью услышал звуки выстрелов в лесу около села Елизаветинка. Местные участковые поехали на звук. По свету от фар они заметили автомобиль «Нива» и остановили его. В салоне машины патруль нашел уже разделанную тушу косули, карабин, ружье и много патронов. Браконьеров задержали.

- Граждане доставлены в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства, туша животного направлена на биологическую экспертизу, по изъятому оружию назначено криминалистическое исследование, – уточнили подробности «Комсомолке» в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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