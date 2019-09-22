2019-09-22T07:32:47+03:00
Общество

В Омске появилась «касса взаимопомощи» для тех, кому не хватает на проезд

Взять немного мелочи мог любой
Станислав МУХИН
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Такая доска с мелочью появилась на остановке "Площадь Ленина".Такая доска с мелочью появилась на остановке "Площадь Ленина".Фото: ВКонтакте
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Необычная доска появилась в самом центре Омска. На стенде у остановки «Площадь Ленина» были прилеплены монеты от 2 до 5 рублей и надпись: «Не хватает на проезд? Возьми!» Оказалось, что таким образом неизвестные организаторы решили проверить реакцию омичей. Будут ли люди пользоваться этой услугой и не найдутся ли воришки, которые попросту унесут доску со всей мелочью.

Омичи отнеслись к предложению воспользоваться монетками сдержанно. За время проведения акции никто из пассажиров деньги не взял. Тот, кто затеял этот эксперимент, посчитал реакцию горожан странной. Такая акция прошла во многих городах страны в память о 10-летней девочке Саше, которая умерла от рака. Она мечтала, чтобы подобные монетки для тех, кому не хватает на проезд, были на каждой остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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