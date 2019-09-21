2019-09-21T10:30:40+03:00
Общество

В Омске ищут двух пропавших подростков

Один из них ушел из дома, второй пропал из общежития
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На фото Руслан БейсеновНа фото Руслан БейсеновФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омская полиция разыскивает двух пропавших в городе подростков. 13-летний Руслан Бейсенов ушел из дома по улице 21-я Амурская накануне около 11.30 и с тех пор не появлялся дома. Родители не смогли найти его самостоятельно и дозвониться, поэтому обратились в полицию.

Приметы подростка: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, рост, 130-140 см, волосы темно-русые короткие, лицо смуглое. Мальчик был одет в черно-зеленого цвета куртку, черного цвета брюки, черные кроссовки.

Всем, кто что-то знает о местонахождении Руслана или видел его, просят позвонить в полицию по телефонам: 61-04-04 и 02.

Также полицейские ищут 16-летнего Дмитрия Кирсанова. Он вчера ушёл из общежития техникума на улице Суровцева и не вернулся.

- Дмитрию на вид 16 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы короткие темного цвета. На момент ухода он был одет в толстовку темно–красного цвета, темные спортивные брюки и черные кроссовки, - сообщили в полиции.

Любую информацию о возможном местонахождении подростка можно передавать в дежурную часть по телефонам 79-20-72 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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