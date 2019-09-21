На омской трассе погиб водитель перевернувшейся легковушки

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-21T07:49:00+03:00

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Страшная авария случилась сегодня ночью около полуночи на дороге «Тара-Васисс». 51-летний мужчина ехал по трассе со стороны города Тара. В районе 54 километра мужчина не справился с управлением. Легковушка «Лада Гранта» сначала выехала на встречную полосу, а затем съехала в кювет. Автомобиль в кювете перевернулся.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель был трезв. Причины аварии пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU