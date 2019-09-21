2019-09-21T06:44:34+03:00
Общество

В Омске снова ожидают штормовой ветер и дожди

Также возможен град
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске снова ожидают штормовой ветер и дождиВ Омске снова ожидают штормовой ветер и дождиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Омске снова ожидается сильный ветер. Напомним, накануне ветер, поднявшийся ночью в Омске, выворачивал с корнем деревья и сдвигал остановки, он дул со скоростью 21-26 метров в секунду. По сообщению МЧС, неустойчивая погода в Омске сохранится.

22 сентября ожидается кратковременное повышение воздуха, днем дожди с грозами, сильным порывистым ветром 19-24 м/с, возможен град. 23 сентября похолодает, местами сохранится сильный ветер, ночью порывами 18-23 м/с, днем до 20 м/с. 24 сентября вновь ожидается сильный ветер порывами 19-24 м/с.

Спасатели предупреждают омичей, что во время сильного ветра лучше не выходить на улицу и избегать неустойчивых конструкций. Автомобилистам лучше убрать машины подальше от деревьев и рекламных баннеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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