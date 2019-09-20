2019-09-20T14:22:39+03:00
Общество

Омичка на «Пежо» сбила пешехода на светофоре

Все произошло в центре города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Авария произошла сегодня в центре города на улице Ленина в районе Авиационного колледжа. 39-летняя омичка на своей машине марки «Пежо» ехала по улице Ленина в направлении улицы Масленникова. На регулируемом пешеходном переходе женщина почему-то не заметила мужчину, переходившего дорогу и сбила его.

Как сообщили в Госавтоинспекции, личность пешехода пока установить не удалось. Его с различными травмами увезли в больницу. По всей видимости, мужчина находился без сознания. Как произошла авария пока точно неизвестно, не исключено, что омичка ехала на зеленый, а омич решил перебежать дорогу, однако не заметил приближающуюся машину. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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