2019-09-20T13:46:20+03:00
Общество

В Омске из-за реконструкции почти на месяц закроют улицу Бударина

Автомобилистов просят найти другое место для парковки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за реконструкции почти на месяц закроют улицу БударинаВ Омске из-за реконструкции почти на месяц закроют улицу БударинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Улицу Бударина на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Щербанева и прилегающую к ней площадь перекроют с 22 сентября по 15 октября. В городской администрации сообщили, что улица будет закрыта для парковки и движения автотранспорта, также там на этот период времени не будут останавливаться автобусы и маршрутки.

Ограничения в движении связаны с работами по благоустройству территории. Напомним, в этом и следующем году улицу и прилегающую к ней площадь ждет капитальный ремонт – там уложат плитку и обустроят набережную.

Автомобилистам, которые паркуют свои автомобили на площади, следует заранее предусмотреть другие места для стоянки транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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