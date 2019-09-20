В Омске из-за реконструкции почти на месяц закроют улицу Бударина

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-20T13:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Улицу Бударина на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Щербанева и прилегающую к ней площадь перекроют с 22 сентября по 15 октября. В городской администрации сообщили, что улица будет закрыта для парковки и движения автотранспорта, также там на этот период времени не будут останавливаться автобусы и маршрутки.

Ограничения в движении связаны с работами по благоустройству территории. Напомним, в этом и следующем году улицу и прилегающую к ней площадь ждет капитальный ремонт – там уложат плитку и обустроят набережную.

Автомобилистам, которые паркуют свои автомобили на площади, следует заранее предусмотреть другие места для стоянки транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU